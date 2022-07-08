The Globe and Mail: Канада и ФРГ близки к соглашению по турбине для «Северного потока»

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Канада и ФРГ близки к достижению договорённости по турбине для трубопровода «Северный поток».
The Globe and Mail: Канада и ФРГ близки к соглашению по турбине для «Северного потока»
  • © РИА Новости / Екатерина Соловьева

Об этом пишет The Globe and Mail со ссылкой на неназванного представителя канадской администрации.

В статье говорится, что сейчас Канада и ФРГ ведут переговоры с Киевом, выступающим против возвращения турбины в Россию.

Источник считает, что положительное решение по этому вопросу могут принять в «ближайшие несколько дней». Также он утверждает, что для подобного результата всем сторонам переговоров предстоит ещё «многое сделать».

Немецкий кабмин назвал конструктивными переговоры с Канадой по поводу турбины для «Северного потока» и заявил, что видит «положительные сигналы».

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

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