Шольц приветствует решение Канады вернуть ФРГ газовую турбину для «Северного потока»
- AP
Об этом сообщает Die Welt.
«Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников», — сказал Шольц.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».
После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.
9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.