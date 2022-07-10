Siemens намерен в скором времени привезти турбину для «Северного потока» из Канады в Европу
- AP
В компании отметили важность решения Канады в помощи поставки турбины в Европу.
«В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими формальными согласованиями и логистическими вопросами. Наша цель — как можно скорее доставить турбину к месту эксплуатации», — приводит заявление ТАСС.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».
После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.
Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал соответствующее решение.