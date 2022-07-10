Siemens намерен в скором времени привезти турбину для «Северного потока» из Канады в Европу

Германский концерн Siemens намерен как можно скорее доставить турбину для газопровода «Северный поток» из Канады к месту эксплуатации. Об этом говорится в заявлении компании.

В компании отметили важность решения Канады в помощи поставки турбины в Европу.

«В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими формальными согласованиями и логистическими вопросами. Наша цель — как можно скорее доставить турбину к месту эксплуатации», — приводит заявление ТАСС.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал соответствующее решение.