«Европейская правда»: Канада снимет санкции с турбин для «Газпрома» по просьбе ФРГ

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Канадское правительство намерено снять санкции с турбин для «Газпрома» по просьбе Германии.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники.

«Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream», — говорится в материале.

По информации издания, Киев недоволен возможным решением Канады.

На Украине такое ожидаемое решение назвали «необоснованным и опасным для санкционного режима».

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

В компании Nord Stream AG сообщили, что с 11 по 21 июля газопровод «Северный поток» будет остановлен на плановое техобслуживание.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с Nation News ситуацию с газом в Германии.

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