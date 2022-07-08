Путин: попытки Европы заместить российские энергоресурсы ведут к росту цен на газ

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Президент России Владимир Путин заявил, что попытки Европы заместить российские энергоресурсы ведут к росту цен на газ.
Путин: попытки Европы заместить российские энергоресурсы ведут к росту цен на газ
  • © AP Photo / Mindaugas Kulbis

«Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем — это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

7 июля биржевые цены на газ в Европе превысили $1950 за 1 тыс. куб. м.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.

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