Путин: попытки Европы заместить российские энергоресурсы ведут к росту цен на газ
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«Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем — это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств», — сказал Путин на совещании с членами правительства.
7 июля биржевые цены на газ в Европе превысили $1950 за 1 тыс. куб. м.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.