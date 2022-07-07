Цены на газ в Европе превысили $1950 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе превысили $1950 за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $1950,2 за 1 тыс. куб. м.

В целом стоимость газа с начала торгов выросла более чем на 8%.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.