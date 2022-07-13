«Газпром» не располагает документом для вывоза Siemens из Канады газотурбинного двигателя

«Газпром» не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая».

Об этом говорится в Telegram компании.

«В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая», которая является критически важным объектом для газопровода «Северный поток», — отметили в компании.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.