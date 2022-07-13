«Газпром» не располагает документом для вывоза Siemens из Канады газотурбинного двигателя
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Об этом говорится в Telegram компании.
«В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая», которая является критически важным объектом для газопровода «Северный поток», — отметили в компании.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».
После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.
9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.