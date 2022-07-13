«Можно рассчитывать на новые рекорды»: за счёт чего растёт торговля между Россией и Китаем

За шесть месяцев 2022 года российско-китайский товарооборот увеличился более чем на 27% и превысил $80,6 млрд. Объёмы взаимной торговли продолжают расти по мере того, как Москва переориентирует экспорт энергоресурсов с Запада на Восток. Одновременно Пекин наращивает закупки сельхозпродукции, отмечают эксперты. Аналитики не исключают, что в ближайшие месяцы поставки товаров из КНР в Россию начнут расти более уверенными темпами за счёт легализации параллельного импорта. По итогам 2022 года товарооборот между двумя государствами может заметно превысить прошлогоднюю планку $147 млрд и обновить рекорд, считают специалисты.

За первую половину 2022 года объём взаимной торговли между Россией и Китаем вырос на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти $80,68 млрд. Об этом в среду, 13 июля, сообщило Главное таможенное управление КНР.

По данным ведомства, с января по июнь экспорт китайской продукции в Россию увеличился на 2,1% — до $29,55 млрд. Москва тем временем нарастила поставки российских товаров Пекину сразу на 48,2% — до $51,13 млрд.

Заметный рост товарооборота во многом связан с повышением цен на энергоносители, уверены опрошенные RT специалисты. Они отмечают, что в условиях санкций Запада Россия активно перенаправляет экспорт углеводородов в страны Азии, в том числе и в Китай.

«В последние месяцы российские компании серьёзно нарастили поставки энергоресурсов в КНР. Речь идёт, например, о продаже сжиженного природного газа с месторождений «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2». Кроме того, уже почти полностью заполнен газом трубопровод «Сила Сибири». Наряду с этим сильно возрос объём поставок нефти в Китай», — рассказал RT директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Согласно последним оценкам китайской таможни, в мае Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, опередив Саудовскую Аравию. За пять месяцев 2022-го доходы РФ от нефтяного экспорта в КНР в годовом выражении выросли более чем в полтора раза — до $23 млрд.

РИА Новости

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Помимо энергоресурсов, Россия наращивает экспорт удобрений и сельхозпродукции в Китай, отметил Алексей Маслов. По его словам, даже при всех трудностях с логистикой сейчас наблюдается увеличение поставок зерна и муки, а также производимой из них продукции.

На сегодняшний день Пекин стремится максимально нарастить собственные запасы продуктов питания на фоне растущей угрозы глобального продовольственного кризиса. Таким мнением с RT поделился специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Примечательно, что ещё в 2021 году Китай в своих хранилищах сосредоточил чуть ли не половину мирового провианта, поэтому, в принципе, у азиатской республики нет особой нужды закупать сельхозпродукцию. Но для поддержания резервов это всё равно стоит делать», — пояснил Вавилов.

Высоким спросом в Китае пользуется и такая российская продукция, как медь и медная руда, древесина, топливо, товары водного промысла, а также нефрит и пиломатериалы, рассказал RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Владимир Чернов. По его словам, Россия, в свою очередь, импортирует из КНР преимущественно электронику, технику, оборудование и товары лёгкой промышленности.

«Это, в частности, китайские смартфоны, электроника, детские товары, гастрономия на развес, кожа и меха, мебель, обувь и аксессуары, товары для дома, оборудование и станки, а также ювелирные изделия. Кроме того, за последние несколько лет в лидеры спроса на российском рынке также вышел китайский автопром», — добавил Чернов.

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Параллельный курс

Москва активно закупает у Пекина продукцию бытовой и промышленной химии, отметил Алексей Маслов. Он допускает, что в ближайшие месяцы поставки товаров из Китая в Россию могут несколько увеличиться за счёт развития параллельного импорта.

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Напомним, в конце марта правительство России решило легализовать параллельный импорт. Речь идёт о ввозе в страну зарубежной продукции без согласия правообладателей. Как объясняли в кабмине, в условиях внешних ограничений и ухода многих иностранных компаний из РФ такая мера поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами.

Позже президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ должен защитить российские компании от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности при закупках иностранных товаров по новой схеме.

По подсчётам Минпромторга, в мае с помощью параллельного импорта в Россию было ввезено более 130 тыс. товарных позиций на общую сумму $1,8 млрд. В частности, речь идёт о запчастях, электронике, одежде, косметике и другой продукции. Таким образом, за счёт этой инициативы в страну постепенно возвращаются товары ушедших зарубежных брендов.

«Параллельный импорт уже приносит первые плоды: значительно выросли поставки товаров в Россию через третьи страны, например через государства Центральной Азии. В Пекине, конечно, опасаются вторичных санкций, однако первый шок уже прошёл. По-прежнему с осторожностью ведут дела крупные трансграничные компании, которые хорошо известны за рубежом. Однако предприятия второго уровня, которые менее известны в России и мире, но чья продукция не уступает по качеству, с удовольствием заходят на российский рынок», — отметил Алексей Маслов.

РИА Новости

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В 2021 году взаимный товарооборот Москвы и Пекина вырос на 36% и впервые превысил $147 млрд. Между тем с учётом текущих тенденций в нынешнем году может быть вновь установлен торговый рекорд. Такое предположение ранее сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

«Сейчас сотрудничество Китая и России во всех сферах развивается по восходящей траектории… По итогам года можно рассчитывать и на новые рекорды (в торговле. — RT). Это свидетельствует о высокой стрессоустойчивости и внутреннем потенциале китайско-российского сотрудничества», — заявил глава азиатской республики в своём видеообращении на Петербургском международном экономическом форуме.

Как прогнозирует Алексей Маслов, с января по декабрь 2022 года объём торговли между Россией и КНР может составить порядка $165—170 млрд. Похожей оценки придерживается и Владимир Чернов: по его мнению, соответствующий показатель способен достигнуть $160—180 млрд.