«Курс, проводимый по указке США»: почему в ЕС призывают готовиться к прекращению поставок газа из России

Европа обязана быть готова к полному прекращению поставок газа из России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Поэтому все государства Евросоюза должны сократить потребление энергоресурсов и делиться с теми, кто страдает от их нехватки больше всего, считает она. В Москве опасения главы ЕК назвали безосновательными. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не заинтересована в полном прекращении поставок газа в Европу. Эксперты считают, что риторика Брюсселя в последнее время не отражает царящих в содружестве настроений, — власти многих европейских стран больше волнует соблюдение национальных интересов в преддверии грядущего отопительного сезона.

Европейским странам необходимо быть готовыми к тому, что поставки газа из России рано или поздно прервутся. С таким призывом в интервью агентству DPA выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Россия частично или совсем прекратила поставки газа в 12 государств-членов. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию: полной остановке поставок газа рано или поздно», — сказала политик.

По её мнению, «Кремль — ненадёжный партнёр в энергообеспечении Европы», потому что «Газпром» якобы осознанно поддерживал низкий уровень заполненности своих газохранилищ. В связи с чем первостепенной задачей для ЕС является достижение независимости от российского газа к 2027 году, подчеркнула глава ЕК.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

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© Virginia Mayo

Как уточнили в DPA, по оценкам Еврокомиссии, недостаточная подготовка к прекращению поставок газа из России может привести к падению экономического роста в странах ЕС в среднем на 0,9—1,5%.

Для того чтобы не допустить негативного развития событий, абсолютно все страны Европейского союза должны начать экономить энергоресурсы и делиться ими с теми членами ЕС, которые страдают от их нехватки больше всего, считает фон дер Ляйен.

«Даже те государства-члены, которые почти не покупают российский газ, не могут избежать последствий возможной остановки поставок на наш внутренний рынок. Поэтому важно, чтобы все страны-члены обуздали спрос, экономили больше и делились с теми, кого это затрагивает сильнее», — считает глава ЕК.

Поскольку, по словам фон дер Ляйен, из-за тесных экономических отношений друг с другом влияние газового кризиса ощутят все государства Евросоюза, глава ЕК напомнила, что 26 июля на специальной встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе будет обсуждаться предложение Еврокомиссии по добровольному сокращению потребления газа всеми членами содружества. По словам еврокомиссара, на период до 31 марта 2023 года государства Евросоюза должны будут сократить потребление газа на 15%.

«Я уверена, что министры энергетики... осознают свою ответственность. Речь идёт о создании сети безопасности для всех, чтобы гарантированно продержаться следующие две зимы», — заявила фон дер Ляйен.

«Сами всё закрыли»

В Москве опасения Урсулы фон дер Ляйен считают безосновательными. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу.

«Россия является ответственным поставщиком газа, и, кто бы что ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остаётся страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто её гарантирует», — подчеркнул он.

Песков отметил, что прокачка газа по «Северному потоку» после установки проходившей ремонтные работы турбины возобновится в том объёме, который будет возможен с технологической точки зрения.

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Напомним, что с середины июня поставки газа по «Северному потоку» снизились до 40% от максимально возможного объёма в связи с несвоевременным возвратом «Газпрому» газоперекачивающего агрегата, который ранее был передан на ремонт немецкому концерну Siemens. Турбина проходила техническое обслуживание на одном из заводов компании в Канаде, территорию которой потом не смогла покинуть из-за антироссийских санкций. Позднее Берлин и Оттава смогли найти компромисс по этому вопросу, и на сегодняшний день агрегат уже прибыл в Германию. Однако, как заявила на брифинге представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон, немецкие власти не будут раскрывать информацию о местонахождении турбины из соображений безопасности.

Ранее о безосновательности попыток Запада обвинить Россию в надвигающемся энергокризисе заявлял президент РФ Владимир Путин. По итогам рабочего визита в Иран 20 июля он подчеркнул, что западные страны сами отказались от российского газа, хотя «Газпром» готов поставлять нужные объёмы.

«Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. «Газпром» готов качать столько, сколько нужно, они (страны ЕС. — RT) же сами всё закрыли», — сказал Путин.

Он также отметил, что Запад сегодня пытается переложить ответственность за собственные ошибки в энергетической политике на РФ, что «не имеет под собой никаких оснований».

Трубопровод «Северный поток»

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«Не жили не по средствам»

Между тем не все страны Евросоюза готовы к перспективе добровольного сокращения потребления газа. Инициативу Еврокомиссии уже осудили в Испании, Португалии, Польше и Греции.

«(План Брюсселя. — RT) не самый действенный, не самый эффективный и не самый справедливый… В отличие от других стран, мы, испанцы, не жили не по средствам в вопросах энергопотребления», — заявила на пресс-конференции 20 июля вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера.

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В свою очередь, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в тот же день заявила, что Еврокомиссия продвигает механизм газовой солидарности, так как печётся лишь об интересах тех, кому газа сейчас не хватает.

А в Греции и вовсе намерены потребовать своего исключения из плана ЕК. Как подчеркнул представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге 25 июля, предложение Еврокомиссии неприемлемо для страны.

«Поскольку для Греции оно означает сокращение больше, чем на 15%, оно означает сокращение на 24%», — цитирует Иконому РИА Новости.

Примечательно, что глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль ещё 21 июля в комментарии отраслевому порталу Oilprice заявил, что сокращение потребления газа на 15% не поможет Евросоюзу безболезненно пережить предстоящую зиму. Чтобы отопительный сезон прошёл в более-менее стабильных условиях, европейским странам придётся идти на ещё большее снижение потребления — до 20% от нынешних объёмов.

В поисках виноватого

По мнению опрошенных RT экспертов, нынешняя смена риторики Брюсселя относительно роли российского газа в ЕС вполне закономерна.

«Дело в том, что весной, когда делались громкие заявления о ненужности российских поставок и об отказе от них, было тепло, и нехватка газа в этот период действительно не считалась большой проблемой. Однако теперь приближается отопительный сезон, и в странах ЕС начали осознавать, что альтернатива российским энергоресурсам так и не найдена», — пояснил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Теперь же перед европолитиками встают во весь рост проблемы ЖКХ и обеспечения газом разных отраслей промышленности, в частности, химической и сельскохозяйственной, отметил он.

«Поэтому в Европе сейчас охолонулись, если говорить по-простому, и теперь ищут варианты, чтобы сохранить внешнее достоинство и назначить виноватого. Потому что не в правилах Запада признавать свои ошибки», — сказал Оленченко.

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В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT отметила, что все попытки Брюсселя снять с себя ответственность за надвигающийся энергокризис говорят о стремлении «евробюрократов предотвратить политическое самоубийство».

«Брюсселю нужно хотя бы внешне прикрывать свой курс на отрыв Европы от России, проводимый по указке США. Фон дер Ляйен пытается продемонстрировать эмпатию к европейскому обывателю, чтобы выставить злодеем не руководство ЕС, а Москву. А то, что курс на отказ европейских стран от взаимовыгодного сотрудничества с РФ продавливается именно Вашингтоном, она старается маскировать, подавая это как добровольный выбор союза европейских наций», — считает аналитик.

Однако сегодня всё же следует различать позицию Евросоюза как объединения и стран, входящих в него, как субъектов, подчеркнул Владимир Оленченко.

«Когда мы говорим о позиции ЕС, отмечаем, что её в основном выражают такие лица, как Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, Шарль Мишель и прочие. Однако их заявления зачастую совсем не отражают позицию всех стран содружества. И нынешняя ситуация с сокращением потребления газа тому пример. Ведь Брюсселю важно соблюсти интересы «старшего брата» — США, а властям европейских стран — интересы своих граждан», — резюмировал эксперт.