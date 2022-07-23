«Позиция откровенно вредительская»: почему министр экономики Германии выступил против запуска «Северного потока — 2»

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек призвал «ни при каких обстоятельствах» не вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». По его словам, этого нельзя допустить, поскольку запуск магистрали означал бы увеличение зависимости от российского газа и «поднятие белого флага в Германии и Европе». Кроме того, министр заявил, что в ЕС должны смириться с якобы применением Москвой «газового рычага» против европейцев, и призвал искать альтернативы поставкам голубого топлива из РФ, а также экономить энергоресурсы. По мнению аналитиков, с помощью подобной риторики вице-канцлер пытается переложить ответственность за ошибки немецких властей на Россию в условиях усугубляющегося энергетического кризиса в ФРГ.

Вице-канцлер Германии и министр экономики страны Роберт Хабек выступил категорически против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

«Мы не должны увеличивать зависимость от российского газа, — отметил Хабек. — Если «Северный поток — 2», то есть второй газопровод, будет сейчас введён в эксплуатацию, то вообще ничего не изменится, кроме того, что мы снова станем ещё более зависимыми от российского газа, и тогда (президент России Владимир. — RT) Путин добьётся своей цели по отношению к Германии и Европе — помешать санкциям. Вот и всё. Это значило бы поднятие белого флага Германией и Европой, а мы не должны этого делать ни при каких обстоятельствах».

По словам Хабека, в ЕС должны смириться с тем, что Путин якобы использует «газовый рычаг» против европейцев. Глава Минэкономики призвал искать альтернативы поставкам голубого топлива из России.

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«Мы должны быть бережливыми и снижать потребление, и тогда мы прекрасно переживём эту зиму», — убеждён Хабек.

Вице-канцлер ФРГ также затронул тему «Северного потока — 1» и ограничений в его работе.

Напомним, в середине июня «Газпром» был вынужден сократить прокачку газа по этому трубопроводу примерно на 60%, отметив, что компания может поставлять по магистрали только 67 млн куб. м голубого топлива в сутки при плановом объёме 167 млн куб. м. «Газпром» объяснил такой шаг задержками в работе фирмы Siemens, которая из-за антироссийских санкций, применённых Канадой, не может вернуть газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции (КС) «Портовая». Как заявил «Газпром» 20 июля в своём Telegram-канале, несмотря на ранее направленные запросы, компания так и не получила от Siemens официальных документов, «позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС».

Однако, по мнению Хабека, турбина — это всего лишь аргумент, который Россия якобы использует «в качестве отговорки».

«Это неубедительная игра... Мы не должны совершать ошибку, играя в игру Путина и полагая, что он разбирается в технических неполадках. Это неправда, и сегодня мы видим, что газ поступает, пусть и не в том объёме, который способен пропускать трубопровод».

О том, что объяснения Москвы о сокращении поставок газа в Германию по техническим причинам якобы «неубедительны», заявил позднее и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время пресс-конференции.

Впрочем, в Германии идёт активное обсуждение возможных последствий антироссийского курса Берлина для страны. Как предупредила депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт в июльском интервью агентству DPA, экономическая война с РФ разорит ФРГ.

«Российское сырьё, и прежде всего относительно дешёвые российские энергоносители, — это условия, необходимые для существования конкурентоспособной немецкой промышленности, от которой мы не можем отказаться», — пояснила Вагенкнехт.

Бундестаг Германии

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Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер в беседе с корреспондентами газеты Handelsblatt допустила возможность радикальных протестов в стране из-за сложностей с поставками газа и резкого подорожания энергоносителей.

Результат политических решений

Напомним, на прошлой неделе пресс-служба «Газпрома» сообщила, что в Германии «в отдельные сутки первой половины июля отбор газа из хранилищ превышал закачку». По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на 20 июля подземные газовые хранилища стран ЕС были заполнены на 64%.

«Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать ещё 35,5 млрд куб. м газа», — пояснили в пресс-службе «Газпрома».

В свою очередь, как подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами во время визита в Иран, «Газпром» всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства» перед европейскими потребителями. Так российский лидер ответил на вопрос представителя СМИ, продолжит ли РФ и дальше перекачивать газ в Европу на фоне опасений ЕС о прекращении таких поставок.

«Если, конечно, это кому-то нужно — если они (европейские партнёры. — RT) сами своими руками всё закрывают, а потом ищут виноватых. Это просто было бы смешно, если не было так грустно», — добавил российский лидер.

По его словам, государства в Европе «пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на «Газпром». Это не имеет под собой никаких оснований».

«(Европейские страны. — RT) пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия, — отметил Путин. — Зима оказалась длинной, ветра не было — вот и всё. А инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике пропали из-за ранее принятых политических решений».

По словам президента России, именно из-за этого в Европе «цены поползли», а не из-за каких-либо действий РФ и «Газпрома».

Путин также отметил, что, помимо функционирующего «Северного потока — 1», есть ещё один готовый маршрут — это «Северный поток — 2», который можно запустить, но в ЕС этого не делают. При этом российский лидер уточнил, что половину объёма, предназначенного для этого трубопровода, Москва сняла «для внутреннего потребления и переработки», поскольку мощности магистрали «не могут бесконечно висеть в воздухе».

Символика Nord Stream 2 AG

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«Поэтому, если мы даже завтра запустим «Северный поток — 2», это будет не 55 млрд куб. м (газа. — RT) в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что осталось от этого года только второе полугодие, значит, одна четверть. Такова ситуация с поставками», — пояснил российский лидер.

«Прикрыть свои тылы»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, категоричность рассуждений министра экономики ФРГ и отказ Хабека от запуска «Северного потока — 2» на фоне энергетического кризиса в Германии не отвечает интересам экономики и промышленности страны.

«Позиция Хабека откровенно вредительская, поскольку большое количество производств ФРГ так или иначе связаны с российскими энергоносителями. Кроме того, колоссальное число домохозяйств и домовладений в Германии будут остро нуждаться в российском газе. Если бы немецкие власти действительно заботились о своих гражданах, то «Северный поток — 2» уже давно бы функционировал», — заявил эксперт в беседе с RT.

Однако, по мнению Данюка, слова Хабека говорят о том, что политическая ангажированность для немецкого правительства намного важнее, чем комфорт населения и развитие экономики ФРГ.

«Из-за такого курса и антироссийских санкций Германии не хватает энергоресурсов, немецкая экономика не справляется. Выгодных альтернатив российскому газу и другим энергоисточникам из РФ Берлин не нашёл. И сейчас немецкому правительству приходится оправдываться, выдвигая необоснованные обвинения в адрес России, говоря о «газовом рычаге» против европейцев», — сказал аналитик.

По мнению Данюка, если Берлин не откажется от своего текущего курса на сокращение потребления российских энергоресурсов, уже осенью Германии грозит полномасштабный энергетический кризис.

«Мы увидим резкое увеличение тарифов за ЖКХ в ФРГ, остановку работы многих предприятий. Нельзя исключать и кризис в правительстве, что может привести к власти силы, которые будут ставить интересы немецкого общества выше, чем пресловутую трансатлантическую солидарность», — отметил эксперт.

В свою очередь, по мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, действия немецких властей, отказывающихся от «Северного потока — 2», приведут к усугублению энергетического и экономического кризисов не только в Германии, но и во всей Европе.

«Пока нет ни единого шанса, чтобы европейская экономика перестала схлопываться без устранения проблем в сфере энергетики. Решить эти сложности отчасти помог бы запуск «Северного потока — 2». Но в Германии на это не идут, предпочитая усугублять ситуацию и создавать нехватку предложения энергоресурсов. В частности, с августа они планируют отказаться от российского угля», — сказал аналитик в комментарии RT.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек

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Однако у руководства ФРГ есть иллюзия того, что вину за энергетические проблемы Германии и Европы можно переложить на плечи России, считает Фролов.

«Так политики оправдываются: мол, это не мы недостаточно профессиональные управленцы и не можем справиться с кризисом, а просто Россия якобы строит козни ФРГ и ЕС. Таким образом они пытаются прикрыть свои тылы от гнева населения. Для этого же очерняют проекты обоих «Северных потоков», которые в Европе необоснованно считают «газовыми рычагами» РФ против европейцев. Однако на самом деле именно бездумно введённые Западом антироссийские санкции усугубили энергокризис в ФРГ», — заключил эксперт.