В ТПП рассказали, почему у Европы нет альтернативы российскому газу

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев рассказал, почему у Европы нет альтернативы российскому газу.

«Зелёные источники энергии неэффективны, их применять бессмысленно. Сейчас стоит страшная жара в Европе, +40 °C и выше. Работают кондиционеры, электричества не хватает. И одновременно стоит штиль, ветряки, которых понаставили по всей Европе, не работают. Солнечные батареи недолговечные, и получается очень дорогая энергия», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, остаются углеводороды и какие-то перспективные источники, о которых все говорят, но которых никто не видел.

Как считает Танкаев, европейцы начали разрушать собственный газовый рынок, чтобы создать условия наименьшего благоприятствования для России.

«Европейцы могли притормозить и 10—15 лет прожить в условиях достаточно дешëвого газа и низких затрат на производство своей продукции. Но они этого не сделали, поступили наоборот. То же самое касается нефти и нефтепродуктов», — добавил он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.