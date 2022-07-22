Канцлер ФРГ Шольц прокомментировал ситуацию с поставками газа из России

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Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал ситуацию с поставками газа из России.
Канцлер ФРГ Шольц прокомментировал ситуацию с поставками газа из России
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал» или «Северный поток». Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», — цитирует Шольца ТАСС.

Он назвал «неубедительными» аргументы российской стороны о сокращении поставок газа по «Северному потоку» по техническим причинам.

«Вот почему мы предпочитаем перестраховываться», — заключил Шольц.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт высказал мнение, что поставки газа из России позволят ФРГ избежать энергокризиса этой зимой.

Депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт предупредила, что экономическое противостояние ФРГ и России может разрушить немецкую экономику.

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