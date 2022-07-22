В бундестаге предупредили о крахе немецкой экономики из-за противостояния с Россией
«Российское сырьё и, прежде всего, относительно дешёвое топливо — необходимые условия существования конкурентоспособной немецкой промышленности, без которых мы не обойдёмся», — приводит Der Spiegel её слова в интервью агентству DPA.
Вагенкнехт считает, что противостояние с Москвой способно разрушить экономику Германии.
Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт высказал мнение, что поставки газа из России позволят ФРГ избежать энергокризиса этой зимой.