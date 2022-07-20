Депутат бундестага Шмидт: газ из России позволит ФРГ избежать кризиса в энергетике зимой

Короткая ссылка
Депутат бундестага («Альтернатива для Германии») Евгений Шмидт высказал мнение, что поставки газа из России позволят ФРГ избежать энергокризиса этой зимой.
Депутат бундестага Шмидт: газ из России позволит ФРГ избежать кризиса в энергетике зимой
  • Legion-Media

«Запуск газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» на полную мощность отвечает в полной мере интересам Германии, и именно поставки дешёвого трубопроводного газа из России позволят Германии избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму», — заявил РИА Новости депутат.

Ранее Министерство по делам экономики и защиты климата Германии заявило, что считает неактуальным вопрос эксплуатации «Северного потока — 2», так как трубопровод не сертифицирован.

16 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на ПМЭФ, напомнил, что газ по «Северному потоку — 2» можно поставлять в Германию уже сегодня, газопровод находится под давлением, однако он не сертифицирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить