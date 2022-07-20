Депутат бундестага Шмидт: газ из России позволит ФРГ избежать кризиса в энергетике зимой

Депутат бундестага («Альтернатива для Германии») Евгений Шмидт высказал мнение, что поставки газа из России позволят ФРГ избежать энергокризиса этой зимой.

«Запуск газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» на полную мощность отвечает в полной мере интересам Германии, и именно поставки дешёвого трубопроводного газа из России позволят Германии избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму», — заявил РИА Новости депутат.

Ранее Министерство по делам экономики и защиты климата Германии заявило, что считает неактуальным вопрос эксплуатации «Северного потока — 2», так как трубопровод не сертифицирован.

16 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на ПМЭФ, напомнил, что газ по «Северному потоку — 2» можно поставлять в Германию уже сегодня, газопровод находится под давлением, однако он не сертифицирован.