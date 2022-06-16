Миллер напомнил, что газ по «Северному потоку — 2» можно поставлять в Германию уже сегодня

Газ по «Северному потоку — 2» можно поставлять в Германию уже сегодня, газопровод находится под давлением, однако он не сертифицирован, рассказал на ПМЭФ глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Северный поток — 2» находится под давлением, и газ можно и сегодня поставлять в Германию, он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован», — сказал Миллер.

22 февраля Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

В Министерстве иностранных дел России назвали отказ от «Северного потока — 2» причиной стремительного роста цен на газ в Европе.