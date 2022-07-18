Минэкономики Германии считает неактуальным вопрос эксплуатации «Северного потока — 2»

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии считает неактуальным вопрос эксплуатации «Северного потока — 2», так как трубопровод не сертифицирован. Об этом сообщила представитель ведомства Беате Барон.

«Nord Stream 2 не сертифицирован, не имеет правового разрешения. Этот вопрос неактуален», — цитирует её ТАСС.

16 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на ПМЭФ, напомнил, что газ по «Северному потоку — 2» можно поставлять в Германию уже сегодня, газопровод находится под давлением, однако он не сертифицирован.

Вместе с этим Bild сообщила: в Германии опасаются, что дефицит газа может привести предстоящей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил о недостаточной заполненности газохранилищ Германии для того, чтобы страна могла пройти зимний период без российского газа.