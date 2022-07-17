Регулятор ФРГ: газохранилища страны недостаточно заполнены для прохождения зимнего сезона

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью газете Bild am Sonntag заявил о недостаточной заполненности газохранилищ Германии для того, чтобы страна могла пройти зимний период без российского газа.

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но всё же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — цитирует его ТАСС.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент для страны крайне важно понять, начнутся ли поставки газа после ремонта газопровода «Северный поток», а также то, каков будет объём этих поставок.

Вместе с этим Мюллер предположил, что цены на газ уже достигли плато, так как «на этой неделе не было значительного скачка цен».

Ранее кандидат технических наук Александр Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с поставками газа в Германию.