Кандидат технических наук Власов высказался о ситуации с поставками газа в Германию

Кандидат технических наук Александр Власов высказался о ситуации с поставками газа в Германию.

«Сегодня стало известно, что ФРГ начала отбор газа из подземных хранилищ впервые с весны этого года. Мне кажется, что все понимают, что данный шаг символизирует молниеносный рост цен на топливо в ЕС, и начнётся он уже сегодня-завтра», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, газа не хватает и в ход идут резервы, которые откладывались на зиму.

Как отметил Власов, заместить российское топливо крайне сложно.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.