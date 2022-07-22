Аналитик Юшков: запуск «Северного потока — 2» существенно облегчил бы жизнь европейцам
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
По словам эксперта, европейцы продолжают воспринимать «Северный поток — 2» как политический проект.
«Они годами его демонизировали, придали ему некой токсичности в своём собственном восприятии. Россия всегда говорила, что это экономический проект, который повысит надёжность газоснабжения Европы», — объяснил Юшков.
По его мнению, нынешние проблемы могли быть решены с помощью «Северного потока — 2».
«Мы говорили о том, что нужна система страховки. Нужно повысить надёжность газоснабжения… Но они его политизировали и теперь назло не хотят запустить газопровод, хотя он существенно облегчил бы жизнь европейцам: понизились бы цены, они бы нормально смогли подготавливаться к отопительному сезону. Сейчас закачивать газ в подземные хранилища крайне сложно, потому что им на текущее потребление не хватает газа», — рассказал специалист.
Аналитик также отметил, что европейцы сами оказались «в ловушке».
Ранее вице-канцлер ФРГ Хабек сравнил запуск «Северного потока — 2» с поднятием белого флага.
Он отметил, что использование газопровода стало бы символом разрушения антироссийских санкций.