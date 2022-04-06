Министр экономики ФРГ: Германия переживает «новую бедность» из-за высоких цен на энергию
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«Мы переживаем новую бедность в Германии из-за высоких цен на энергию, либо мы столкнёмся с этим», — сказал он на брифинге в Берлине.
Часть населения уже не нуждается в «призывах, чтобы экономить энергию», поскольку уже сейчас, с точки зрения этих людей, они «тратят лишние киловатты», добавил Хабек, его слова приводит РИА Новости.
По мнению бургомистра Гамбурга Петера Ченчера, эмбарго на энергоресурсы из России приведёт к нищете в ФРГ.
В конце марта цены на газ в Европе ускорили темпы роста и подскочили почти до $1450 за 1 тыс. куб. м после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и его выступления в связи с этим.