Министр экономики ФРГ: Германия переживает «новую бедность» из-за высоких цен на энергию

Германия переживает «новую бедность» из-за роста цен на энергоресурсы, заявил глава германского Минэкономики Роберт Хабек.

«Мы переживаем новую бедность в Германии из-за высоких цен на энергию, либо мы столкнёмся с этим», — сказал он на брифинге в Берлине.

Часть населения уже не нуждается в «призывах, чтобы экономить энергию», поскольку уже сейчас, с точки зрения этих людей, они «тратят лишние киловатты», добавил Хабек, его слова приводит РИА Новости.

По мнению бургомистра Гамбурга Петера Ченчера, эмбарго на энергоресурсы из России приведёт к нищете в ФРГ.

В конце марта цены на газ в Европе ускорили темпы роста и подскочили почти до $1450 за 1 тыс. куб. м после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и его выступления в связи с этим.