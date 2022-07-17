Глава МВД Германии заявила о готовности к радикальным протестам из-за цен на энергию

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Глава МВД Германии Нэнси Фезер допустила возможность радикальных протестов в стране в связи со стремительным удорожанием энергоносителей и сложностями с поставками газа. В беседе с Handelsblatt она отметила, что на такие протесты могут выйти те, кто ранее высказывал своё недовольство во время обострения пандемии коронавирусной инфекции.
Глава МВД Германии заявила о готовности к радикальным протестам из-за цен на энергию
  • AP

«Конечно, существует риск, что те, кто в период пандемии коронавируса выказывал презрение к демократии и часто общался с правыми экстремистами, попытаются использовать резко растущие цены как новую мобилизационную тему», — сказала Фезер.

Германский министр утверждает, что «популисты и экстремисты» используют любой кризис для «запугивания и разделения» общества.

«Мы готовы и к возможным новым протестам», — подчеркнула она.

Как рассказал глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, газохранилища страны недостаточно заполнены для прохождения зимнего сезона.

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