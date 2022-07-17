Глава МВД Германии заявила о готовности к радикальным протестам из-за цен на энергию
- AP
«Конечно, существует риск, что те, кто в период пандемии коронавируса выказывал презрение к демократии и часто общался с правыми экстремистами, попытаются использовать резко растущие цены как новую мобилизационную тему», — сказала Фезер.
Германский министр утверждает, что «популисты и экстремисты» используют любой кризис для «запугивания и разделения» общества.
«Мы готовы и к возможным новым протестам», — подчеркнула она.
Как рассказал глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, газохранилища страны недостаточно заполнены для прохождения зимнего сезона.