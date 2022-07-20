Еврокомиссия предложила странам ЕС сократить потребление газа на 15%
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Она отметила, что странам ЕС необходимо заполнить газохранилища, чтобы «пройти» зиму в случае полного отключения российского газа.
«Мы призываем страны ЕС сократить потребление на 15%, что является эквивалентом 40 млрд кубометров», — цитирует её ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз намерен сократить потребление природного газа из-за опасений по поводу возможного прекращения поставок газа из России.
Отмечается, что странам ЕС также рекомендуют меры по сокращению расходов на отопление и охлаждение.