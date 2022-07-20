Еврокомиссия предложила странам ЕС сократить потребление газа на 15%

Еврокомиссия считает «вероятным сценарием» полное отключение российского газа и призывает страны Европейского союза сократить потребление газа на 15%. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя план действий Еврокомиссии по газу.

Она отметила, что странам ЕС необходимо заполнить газохранилища, чтобы «пройти» зиму в случае полного отключения российского газа.

«Мы призываем страны ЕС сократить потребление на 15%, что является эквивалентом 40 млрд кубометров», — цитирует её ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз намерен сократить потребление природного газа из-за опасений по поводу возможного прекращения поставок газа из России.

Отмечается, что странам ЕС также рекомендуют меры по сокращению расходов на отопление и охлаждение.