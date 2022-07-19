Bloomberg: ЕС намерен на 15% сократить потребление газа
«Европейский союз намерен предложить странам-членам добровольное сокращение потребления природного газа на 15% со следующего месяца в связи с опасениями, что Россия может прекратить поставки топлива», — говорится в сообщении.
Отмечается, что странам ЕС также рекомендуют меры по сокращению расходов на отопление и охлаждение.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация с поставками газа на ближайший период вызывает больше всего опасений среди стран Европейского союза.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.