Боррель заявил, что ситуация с поставками газа вызывает в ЕС больше всего опасений

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Ситуация с поставками газа на ближайший период вызывает больше всего опасений среди стран Европейского союза, сообщил по итогам Совета МИД блока глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что ситуация с поставками газа вызывает в ЕС больше всего опасений
  • Gettyimages.ru
  • © HHakim

«Северный поток—1» по-прежнему находится на ремонте. Посмотрим, что произойдёт по окончании этого периода. Продолжим отслеживать ситуацию с поставками газа, которая вызывает наиболее серьёзные обеспокоенности нашего общества, наших экономик», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Боррель, отвечая на вопрос, что ЕС намерен делать в случае полной остановки Россией поставок газа для Евросоюза, ответил, что Еврокомиссия намерена 20 июля на заседании коллегии рассмотреть этот вопрос.

По его словам, страны Евросоюза «будут к этому готовы».

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ.

Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования после ремонта.

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