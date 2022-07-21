Глава Минэкономики ФРГ: турбина для «Северного потока» уже прибыла в Германию

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что турбина для газопровода «Северный поток» уже прибыла в Германию.
Глава Минэкономики ФРГ: турбина для «Северного потока» уже прибыла в Германию
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

Об этом он сказал на пресс-конференции.

«У нас тесные контакты с Siemens, но мы говорим о том, что уже было сделано. Турбина — это я могу сказать — в начале недели была в Германии. Когда она достигнет российской территории и будет передана «Газпрому», мы сообщим», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в СМИ также появилась информация, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.

«Газпром» сообщил, что не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока».

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