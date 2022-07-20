«Газпром» не получил документы от Siemens по турбине для «Северного потока»

«Газпром» не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока».

Об этом говорится в сообщении в Telegram.

«Газпром» на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС», — отметили в компании.

«Газпром» снова запросил данные документы.

Уточняется, что 15 июля «Газпром» официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить соответствующие документы.

Как отметили в компании, газотурбинный двигатель для КС «Портовая» является критически важным объектом для газопровода «Северный поток».

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ.

Как сообщили в «Газпроме», объёмы поставок были ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования после ремонта.

В СМИ также появилась информация, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.