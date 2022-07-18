«Коммерсант»: Канада отправила турбину Siemens для «Северного потока» в ФРГ

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Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.

«Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что турбину доставят не по воде, как планировалось изначально, а самолётом, что должно ускорить транспортировку. После того, как машина прибудет в Германию, ещё около пяти-семи дней займёт её доставка в Россию при условии отсутствия проблем с логистикой и таможней.

В Россию турбину отправят на пароме и по суше через Хельсинки.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил «канадских друзей и союзников» за решение вернуть ФРГ газовую турбину Siemens для трубопровода «Северный поток».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттаве тяжело далось решение о передаче ФРГ турбины для газопровода «Северный поток».

Российская компания «Газпром» официально обратилась к компании Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для КС «Портовая».

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канадским премьером Джастином Трюдо сообщил, что украинцы «никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для «Северного потока».

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