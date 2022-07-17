Зеленский в беседе с Трюдо выразил разочаровании решением по турбине Siemens

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Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что украинцы «никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для «Северного потока».

Об этом украинский президент сообщил в видеообращении в своём Telegram.

«Говорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Конечно, мы обсудили наше сотрудничество и я поблагодарил его, поблагодарил Канаду за поддержку. Но особо отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для «Северного потока», которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима», — цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил «канадских друзей и союзников» за решение вернуть ФРГ газовую турбину Siemens для трубопровода «Северный поток».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттаве тяжело далось решение о передаче ФРГ турбины для газопровода «Северный поток».

МИД Украины после этого решения вызвал временного поверенного в делах Канады.

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