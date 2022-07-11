Временного поверенного в делах Канады вызвали в МИД Украины

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады после решения Оттавы вернуть Германии турбину для газопровода «Северный поток».

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

«11 июля в МИД Украины был приглашён временный поверенный в делах Канады на Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин «Северного потока — 1», — приводит заявление ТАСС.

В МИД Украины призвали власти Канады пересмотреть решение о возвращении Германии турбины для «Северного потока», чтобы сохранить давление на Россию.

Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток». После этого в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.

Вместе с тем гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал решение Канады вернуть турбину плохим прецедентом исключения из санкций.

В Берлине отметили, что правительство Германии приняло к сведению критику Киева.