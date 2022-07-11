Siemens «активно работает» над логистикой доставки турбины для «Северного потока»

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Немецкая компания Siemens прорабатывает логистику возвращения турбины для «Северного потока» из Канады в Германию.
Siemens «активно работает» над логистикой доставки турбины для «Северного потока»
  • РИА Новости

Об этом сообщил РИА Новости представитель компании.

Он назвал политическое решение вывести агрегат из-под санкций «необходимым и важным первым шагом».

«Сейчас наши эксперты активно работают над дальнейшими формальными согласованиями и логистикой. В числе прочего это включает юридически обязательные процедуры экспортно-импортного контроля», — сказал собеседник агентства.

Цель компании состоит в том, чтобы доставить турбину на место использования как можно скорее, добавил он.

Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток». После этого в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.

Вместе с тем гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал решение Канады вернуть турбину плохим прецедентом исключения из санкций.

В Берлине отметили, что правительство Германии приняло к сведению критику Киева.

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