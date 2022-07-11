Правительство ФРГ приняло к сведению критику Киева из-за турбины для «Северного потока»

Правительство Германии приняло к сведению требования Киева к Оттаве отменить решение о возврате турбины Siemens для «Северного потока». Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

«Мы приняли это к сведению. Но ситуация такая, что санкции ЕС не затрагивают транзит газа. Мы всегда говорили, что в отношении санкций действует принцип, что они не должны наносить ЕС больше вреда, чем России», — цитирует Хоффман РИА Новости.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток». После этого в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал соответствующее решение.

Германский концерн Siemens намерен как можно скорее доставить турбину к месту эксплуатации.

Вместе с тем гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал решение Канады вернуть турбину плохим прецедентом исключения из санкций.