На Украине негативно отреагировали на решение Канады вернуть турбину «Северному потоку»

Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон назвал решение Канады вернуть турбины «Газпрому» для «Северного потока» плохим прецедентом исключения из санкций.

«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину «Газпрому»... Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и... это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», — написал он на своей странице в Facebook*.

Однако, по мнению Макогона, даже без возвращения турбины «Газпром» имеет возможность увеличить транзит, в том числе через Польшу и Украину.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал соответствующее решение.

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