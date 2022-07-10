На Украине негативно отреагировали на решение Канады вернуть турбину «Северному потоку»
- РИА Новости
«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину «Газпрому»... Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и... это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», — написал он на своей странице в Facebook*.
Однако, по мнению Макогона, даже без возвращения турбины «Газпром» имеет возможность увеличить транзит, в том числе через Польшу и Украину.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».
После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.
Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал соответствующее решение.
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