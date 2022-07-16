«Газпром» попросил Siemens предоставить документы о вывозе турбин для «Северного потока»

Российская компания «Газпром» официально обратилась к компании Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для КС «Портовая», чтобы отремонтировать газопровод «Северный поток».

Об этом российская компания сообщила в своём Telegram.

«15 июля «Газпром» официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учётом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС «Портовая» — критически важного объекта для газопровода «Северный поток», — говорится в заявлении.

Также в компании подчеркнули, что рассчитывают на безусловное выполнение Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил «канадских друзей и союзников» за решение вернуть ФРГ газовую турбину Siemens для трубопровода «Северный поток».