Португалия вслед за Испанией не поддержала идею ЕК сократить потребление газа на 15%

Португалия не поддержала предложение Еврокомиссии сократить потребление газа на 15%.

Об этом пишет Expresso.

Государственный секретарь по окружающей среде и энергетике Португалии Жоао Галамба раскритиковал ЕК за разработку «неустойчивого» предложения, которое вынуждает страну остаться без электричества.

Ранее сообщалось, что правительство Испании не поддерживает идею Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.