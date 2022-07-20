В Испании не поддержали предложение Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%
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«Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили», — цитирует её ТАСС.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия считает «вероятным сценарием» полное отключение российского газа и призывает страны Европейского союза сократить потребление газа на 15%.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.