«Зиму никто не отменял»: цены на газ в Европе превысили $2000 за тысячу кубометров после заявлений «Газпрома»

На торгах во вторник, 26 июля, цены на газ в Европе впервые с начала марта превышали $2000 за 1 тыс. куб. м. Рынок отреагировал на решение «Газпрома» вновь снизить прокачку сырья по «Северному потоку» — до 20% от плановой мощности. С 27 июля компания остановит работу ещё одного двигателя на магистрали в связи с истечением срока его службы. Частично решить проблему могло бы возвращение из ремонта турбины немецкой компанией Siemens. Вместе с тем между Россией, Германией и Канадой по-прежнему продолжаются разбирательства вокруг документов на оборудование. Европейские страны тем временем опасаются, что не успеют заполнить свои хранилища газа до необходимого уровня к началу отопительного сезона. На этом фоне страны ЕС договорились снизить потребление сырья на 15%, однако эксперты предупреждают о тяжёлых последствиях такого шага для европейцев.

Во вторник, 26 июля, цены на газ в Европе достигли максимального уровня почти за пять месяцев. В ходе торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась примерно на 12,1% и впервые с 8 марта приближалась к €198 за МВт⋅ч, или около $2080 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газ на европейском рынке стремительно дорожает уже второй день подряд. Так, ещё накануне котировки прибавили порядка 10,5% после того, как «Газпром» объявил о планах дополнительно снизить прокачку сырья по трубопроводу «Северный поток».

С 27 июля компания планирует остановить работу ещё одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции (КС) «Портовая» в связи с завершением срока службы оборудования. В результате суточная производительность «Северного потока» должна будет снизиться с текущих 67 млн куб. м до 33 млн (20% от плановой мощности газопровода).

«Европа является одним из крупнейших потребителей российского газа, а на долю голубого топлива из РФ приходится значительный объём мировых поставок. Поэтому любые заявления «Газпрома» отражаются на ценах. Что уж и говорить о намерении сократить экспорт — это очень серьёзные новости для ЕС», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Похожую точку зрения выразила и ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. По её словам, участники европейского рынка напуганы перспективами более масштабного падения поставок и отсутствием доступных альтернатив российскому газу.

«Всем понятно, что такого крупного поставщика заменить очень трудно, если вообще возможно. Ограничение предложения любого ресурса приводит к росту его цены, так что ситуация с удорожанием газа в Европе вполне рыночная», — пояснила Мильчакова.

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Напомним, газ по «Северному потоку» поступает напрямую из России в Германию, откуда потом транспортируется в другие страны Евросоюза. Расположенная в Ленинградской области КС «Портовая» служит точкой входа в трубопровод. В штатном режиме на ней работает несколько газоперекачивающих агрегатов (ГПА) разной мощности на базе турбин производства немецкой компании Siemens.

В июне производительность КС «Портовая» упала почти в 2,5 раза — с планового объёма в 167 млн куб. м в сутки до 67 млн куб. м (40% от общей мощности). Как объясняли в «Газпроме», у части ГПА истёк срок службы, и они были остановлены. В то же время Siemens не вернула после ремонта одну из турбин для «Северного потока» из-за антироссийских санкций со стороны Канады, в результате чего техническое обслуживание других ГПА стало невозможным.

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Хотя изначально в Германии сочли объяснения «Газпрома» надуманными, позже Берлин обратился к Канаде с просьбой привезти оборудование. После нескольких раундов переговоров Оттава в конечном итоге согласилась временно снять часть ограничений с Москвы и отправить турбину.

В настоящий момент двигатель находится на пути в Россию, 25 июля «Газпрому» были переданы соответствующие документы. Вместе с тем, как сообщили в компании, полученные бумаги не снимают ранее обозначенные риски и вызывают ряд вопросов.

«По-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая», — пояснили в организации.

В этих обстоятельствах «Газпром» в очередной раз запросил у Siemens нужные документы вместе с разъяснениями по всё ещё открытым вопросам. Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, отсутствие официальных бумаг, которые подтверждали бы снятие санкций и надёжность использования турбины, делает невозможным эксплуатацию оборудования.

«Мы должны понимать, что «Газпром» берёт, в каком состоянии машина пришла и каков её юридический статус: она под санкциями, не под санкциями, что с ней делать, завтра, может, заберут её назад», — объяснял глава государства.

По его словам, в случае получения необходимых документов турбину можно будет установить, и ежесуточная производительность «Северного потока» вернётся на уровень около 60 млн куб. В противном случае прокачка останется на уровне 30 млн куб. с в сутки, подчёркивал российский лидер.

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Как объяснила Наталья Мильчакова, в настоящий момент непонятно, где теперь «Газпром» может ремонтировать турбины, чтобы избежать санкций и сложностей с дальнейшей транспортировкой оборудования, когда понадобится новый ремонт. Чёткий ответ на этот вопрос должны дать не только в Siemens, но и в самой Еврокомиссии, которая занимается санкциями, считает аналитик.

«Газпром, в свою очередь, пока останавливает другие ГПА для плановой проверки, чтобы выяснить и заранее определить, нужен ли этим турбинам ремонт, или без него всё же можно обойтись. Причины, конечно, технические, просто при таком ценовом и спекулятивном ажиотаже они воспринимаются рынком как фундаментальные», — добавила Мильчакова.

«Выстоять зимой будет сложно»

На фоне сложившейся ситуации европейские власти сомневаются, что успеют нарастить объём запасов газа до необходимого уровня к началу отопительного сезона. Такие опасения, например, выразил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, о чём сообщает ТАСС.

По его словам, немецкий регулятор планировал увеличить заполненность своих газовых хранилищ с текущих 65,9 до 90—95% к 1 ноября 2022 года. Впрочем, даже при производительности «Северного потока» на уровне 40%, Берлин смог бы обеспечить резервы только на 80—85% от максимально возможных, считает Мюллер.

Более того, на данный момент в руководстве ЕС опасаются полного прекращения поставок российского газа и призывают страны объединения сократить потребление сырья на 15%. Об этом ранее заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Важно, чтобы все государства-члены сократили объём потребления, чтобы все экономили больше и делились им (газом. — RT) с теми членами, которые сильнее пострадали. Энергетическая солидарность является основным принципом европейских договоров», — цитирует ТАСС главу ЕК.

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Любопытно, что первоначально ряд европейских государств выступили против данной инициативы. В частности, своё несогласие с предложением ЕК выразили власти Франции, Италии, Испании, Греции и Португалии. Впрочем, 26 июля Совет Евросоюза всё же согласовал план по сокращению потребления газа на 15%.

Хотя одобренный документ предполагает ряд исключений для стран Евросоюза, физически реализовать инициативу будет тяжело, уверены специалисты. По словам Натальи Мильчаковой, далеко не все государства объединения готовы будут реально исполнить указ Евросовета. При этом потребность в российском газе в настоящий момент только увеличивается, что только осложняет ситуацию, добавил специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.

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«План крайне трудно реализуем и уже столкнулся с массой трудностей. Юг Европы выступил резко против инициативы, а Польша вовсе отказалась распределять газ согласно той схеме, которая представлена Еврокомиссией. Тем временем электроэнергия сейчас очень нужна для производства и работы коммунальных служб, а из-за аномальной жары её тратится значительно больше, чем планировалось. Так что выстоять зимой без российского газа Европе будет очень сложно», — объяснил собеседник RT.

В попытках наказать Москву санкциями Европа поставила под удар свою огромную промышленность и развитое сельское хозяйство, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, одновременно власти ЕС «наплевали» на собственных граждан, которые хотят жить в тёплых домах с водой. Впрочем, сейчас европейское руководство начинает осознавать последствия собственных действий, считает зампред Совбеза.

«Потом спохватились… Вспомнили, что зиму никто не отменял, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны. Осознали, как трудно сидеть на трёх стульях. Типа мы и Украине помогаем, и России вредим, но и своя экономика и люди тоже нечужие. В общем, красиво не вышло», — добавил Медведев.