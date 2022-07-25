«С учётом состояния двигателя»: «Газпром» остановит эксплуатацию ещё одной турбины «Северного потока»

«Газпром» сообщил о необходимости остановить работу ещё одного газотурбинного двигателя, задействованного в прокачке топлива по «Северному потоку». В компании объяснили, что у агрегата закончился допустимый срок межремонтной наработки. Таким образом, с 27 июля суточная производительность компрессорной станции «Портовая» снизится до 33 млн куб. м (при плановой мощности в 167 млн куб. м). Кроме того, в «Газпроме» подтвердили получение документов, необходимых для поставки в Россию находившейся в ремонте турбины Siemens, но отметили, что полученные бумаги не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.

«Газпром» на этой неделе остановит эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая», сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учётом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в заявлении.

Отмечается, что суточная производительность станции с 07:00 мск 27 июля составит до 33 млн куб. м при плановой мощности магистрали 167 млн куб. м в сутки.

Расположенная в Ленинградской области КС «Портовая» служит точкой входа в магистральный трубопровод «Северный поток». В штатном режиме на ней работает несколько газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 366 МВт на базе турбин производства Siemens.

На фоне заявления «Газпрома» биржевые цены на газ в Европе за день выросли на 12% и достигли $1890 за 1 тыс. куб. м.

Напомним, в середине июня в «Газпроме» сообщили о снижении суточной производительности «Северного потока» до 67 млн куб. м в сутки (40% от плановой мощности) после остановки второго газотурбинного двигателя на станции. Этому предшествовало заявление о вынужденном сокращении объёмов транспортировки газа, поскольку Канада из-за санкций против России не вернула после ремонта один из двигателей.

Кроме того, в период с 11 по 21 июля прокачка газа по обеим ниткам «Северного потока» была приостановлена для проведения профилактических работ. После возобновления поставок трубопровод вышел на те же 40% от суточной мощности.

Комментируя ситуацию, глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что возникшие вокруг ремонта турбины проблемы — это «не то санкционная запутанность, не то чьё-то абсолютно целенаправленное решение».

«Двигатель лежит на заводе (в Канаде. — RT). С завода Siemens двигатель забрать не может... А другие двигатели подходят и уже подошли к тому моменту, когда надо производить капитальный ремонт. А в Канаду их уже не отправить — и ни на какой другой завод тоже не отправить», — цитирует Миллера Интерфакс.

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Впоследствии Канада всё же отправила турбину в Германию, которая должна передать её российской стороне. Но в понедельник, 25 июля, официальный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире канала «Россия 24» сообщил, что двигатель ещё не направлен на станцию.

О ситуации высказался и Владимир Путин. Как отметил президент в ходе беседы с журналистами по итогам визита в Иран, без соответствующих бумаг эксплуатация агрегата невозможна.

«Газпром» должен получить не только металл, не только машину, но и документы на неё — и юридические документы, и техническую документацию. Мы должны понимать, что «Газпром» берёт, в каком состоянии машина пришла и каков её юридический статус: она под санкциями, не под санкциями, что с ней делать, завтра, может, заберут её назад», — сказал Путин.

Президент добавил, что если отремонтированная турбина не придёт вместе с документами, то на КС «Портовая» останется только один рабочий газоперекачивающий агрегат и поставки сырья по «Северному потоку» сократятся до 30 млн куб. м в сутки.

В течение июля «Газпром» несколько раз сообщал, что не получил необходимые бумаги, несмотря на запрос в Siemens. 25 июля в компании подтвердили получение документов, отметив, что у российской стороны сохраняется ряд вопросов.

«Газпром» получил от компании Siemens документы от властей Канады. «Газпром» изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», — говорится в заявлении.

Как пояснили в компании, открытыми остаются проблемы, связанные с западными санкциями, урегулирование которых важно для поставки двигателя в Россию и выполнения срочного капитального ремонта других газотурбинных агрегатов для компрессорной станции «Портовая».

«В этих обстоятельствах «Газпром» в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», — подчеркнули в компании.