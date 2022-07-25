Песков прокомментировал ситуацию с установкой турбины для «Северного потока»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с установкой турбины для газопровода «Северный поток».
Песков прокомментировал ситуацию с установкой турбины для «Северного потока»
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть ещё неполадки с другими агрегатами, о чём тоже компании Siemens хорошо известно. Но естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдёт прокачка в том объёме, который возможен технологически», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что компания Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для «Северного потока». 

10 июля канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил «канадских друзей и союзников» за решение вернуть ФРГ газовую турбину Siemens для трубопровода «Северный поток».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттаве тяжело далось решение о передаче ФРГ турбины для газопровода «Северный поток».

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