«Ъ»: «Газпром» получил от Siemens экспортную лицензию Канады на ремонт газовых турбин

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Компания Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для «Северного потока». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Согласно документу, российская компания до конца 2024 года может обслуживать и транспортировать турбины для компрессорной станции «Портовая», которая прокачивает газ через «Северный поток».

Газета отмечает, что турбина должна была отправиться из Германии 23 июля, но из-за сложностей с документами её не отгрузили на паром.

Теперь турбина сможет покинуть ФРГ лишь в середине недели.

20 июля «Газпром» сообщил, что пока так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя.

Как заявило агентство Reuters, турбина для «Северного потока», транспортируемая из Канады в Россию, «застряла» во время транзита через Германию из-за «отсутствия необходимых разрешений» с российской стороны.

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