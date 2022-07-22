В Siemens заявили о желании поскорее доставить турбину для «Северного потока» в Россию

Компания Siemens хотела бы доставить турбину для «Северного потока» в Россию как можно скорее, однако сроки доставки не зависят лишь от действий производителя. Об этом в компании сообщили РИА Новости.

«При обычных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является для нас рутинной операцией. Естественно, мы хотим доставить турбину к месту эксплуатации как можно скорее. Однако время, которое для этого необходимо, не находится исключительно в нашей компетенции», — сказали в Siemens.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек 21 июля информировал, что турбина для газопровода «Северный поток» уже прибыла в Германию.

20 июля «Газпром» сообщил, что пока так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя.

Как заявило агентство Reuters, турбина для «Северного потока», транспортируемая из Канады в Россию, «застряла» во время транзита через Германию из-за «отсутствия необходимых разрешений» с российской стороны.

В Кремле назвали абсурдным сообщение о якобы невыдаче российской стороной разрешения на ввоз турбины.