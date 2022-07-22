Песков опроверг якобы невыдачу Россией разрешения на ввоз турбины для «Северного потока»
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«Вы говорите о неких источниках, которые утверждают, что непонятно, куда её отправлять, — это полная глупость, потому что компания, которая чинила это всё — Siemens, она прекрасно знает, где установлена эта турбина, то есть это просто абсурдное сообщение источника», — заявил Песков.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек 21 июля информировал, что турбина для газопровода «Северный поток» уже прибыла в Германию.
20 июля «Газпром» сообщил, что пока так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя.
Как заявило агентство Reuters, турбина для «Северного потока», транспортируемая из Канады в Россию, «застряла» во время транзита через Германию из-за «отсутствия необходимых разрешений» с российской стороны.