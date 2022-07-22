Песков опроверг якобы невыдачу Россией разрешения на ввоз турбины для «Северного потока»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы невыдаче российской стороной разрешения на ввоз турбины для «Северного потока».

«Вы говорите о неких источниках, которые утверждают, что непонятно, куда её отправлять, — это полная глупость, потому что компания, которая чинила это всё — Siemens, она прекрасно знает, где установлена эта турбина, то есть это просто абсурдное сообщение источника», — заявил Песков.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек 21 июля информировал, что турбина для газопровода «Северный поток» уже прибыла в Германию.

20 июля «Газпром» сообщил, что пока так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя.

Как заявило агентство Reuters, турбина для «Северного потока», транспортируемая из Канады в Россию, «застряла» во время транзита через Германию из-за «отсутствия необходимых разрешений» с российской стороны.