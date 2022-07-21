Reuters: турбина для «Северного потока» во время транзита «застряла» в Германии

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Турбина для «Северного потока», транспортируемая из Канады в Россию, «застряла» во время транзита через Германию из-за «отсутствия необходимых разрешений» с российской стороны, пишет Reuters со ссылкой на два источника.
Reuters: турбина для «Северного потока» во время транзита «застряла» в Германии
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

«В настоящее время неясно, когда турбину можно будет вернуть, сообщили источники, добавляя, что это может занять дни или даже недели», — пишет агентство.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек 21 июля заявил, что турбина для газопровода «Северный поток» уже прибыла в Германию.

20 июля «Газпром» сообщил, что пока так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя.

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