Дипломат Чижов напомнил, что турбину для «Северного потока» ещё нужно доставить в Россию

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Официальный представитель России при ЕС Владимир Чижов напомнил, что, прежде чем говорить о сроках работы турбины для «Северного потока», нужно дождаться, когда она будет доставлена к месту эксплуатации.
Дипломат Чижов напомнил, что турбину для «Северного потока» ещё нужно доставить в Россию
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

Об этом он сказал в эфире «Россия 24», его слова приводит РИА Новости.

«Чтобы она наконец прибыла на место, потому что ещё из Германии её надо через Финляндию доставить к месту эксплуатации, чтобы она работала нормально и чтобы она проработала тот срок, который она должна», — заявил дипломат.

Как ранее сообщил «Коммерсантъ», компания Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для «Северного потока».

Вместе с этим в «Газпроме» сохраняются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.

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