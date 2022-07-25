«Газпром» сообщил о сохраняющихся вопросах по турбине, санкциям ЕС и Британии
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«Газпром» изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», — сообщили в компании.
Отмечается, что со стороны компании по-прежнему остаются открытыми вопросы касательно санкций Евросоюза и Великобритании. В «Газпроме» объяснили, что решение этих вопросов важно для поставки турбины в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая».
В связи с этим «Газпром» в очередной раз запросил у компании Siemens незамедлительную поддержку в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения вопросов, оставшихся открытыми.
Ранее СМИ сообщали, что компания Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для «Северного потока».
10 июля канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил «канадских друзей и союзников» за решение вернуть ФРГ газовую турбину Siemens для трубопровода «Северный поток».