«Газпром» сообщил о сохраняющихся вопросах по турбине, санкциям ЕС и Британии

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«Газпром» сообщил, что получил от компании Siemens документы от канадских властей, но в компании сохраняются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.
«Газпром» сообщил о сохраняющихся вопросах по турбине, санкциям ЕС и Британии
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Газпром» изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», — сообщили в компании.

Отмечается, что со стороны компании по-прежнему остаются открытыми вопросы касательно санкций Евросоюза и Великобритании. В «Газпроме» объяснили, что решение этих вопросов важно для поставки турбины в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая».

В связи с этим «Газпром» в очередной раз запросил у компании Siemens незамедлительную поддержку в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения вопросов, оставшихся открытыми.

Ранее СМИ сообщали, что компания Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для «Северного потока». 

10 июля канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил «канадских друзей и союзников» за решение вернуть ФРГ газовую турбину Siemens для трубопровода «Северный поток».

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