Цены на газ в Европе поднялись почти до $1890 за тысячу кубометров к закрытию торгов

Биржевые цены на газ в Европе поднялись почти до $1890 за 1 тыс. куб. м к закрытию торгов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что газовые котировки резко усилили темпы роста к вечеру и к закрытию торгов (18:59 мск) достигли дневного ценового максимума — $1889,7.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.