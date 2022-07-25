Цены на газ в Европе поднялись почти до $1890 за тысячу кубометров к закрытию торгов
- AP
- © Martin Meissner
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Уточняется, что газовые котировки резко усилили темпы роста к вечеру и к закрытию торгов (18:59 мск) достигли дневного ценового максимума — $1889,7.
25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.