Компания «Газпром» заявила, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

Об этом компания сообщила в своём Telegram.



«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учётом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в заявлении.

Ранее в«Газпроме» сообщили, что получили от компании Siemens документы от канадских властей, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.