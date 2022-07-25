«Газпром» останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens

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Компания «Газпром» заявила, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».
«Газпром» останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/dpa

Об этом компания сообщила в своём Telegram.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учётом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в заявлении.

Ранее в«Газпроме» сообщили, что получили от компании Siemens документы от канадских властей, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.

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