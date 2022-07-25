На пороге рецессии: как попытки отказа от российских энергоресурсов отразились на экономике Германии

По данным немецкого Института экономических исследований, индекс делового климата в Германии упал до минимальных значений за последние два года, а сама страна оказалась на пороге рецессии. Причинами сложившейся ситуации эксперты считают ошибки властей ФРГ в области энергетики и попытки Берлина отказаться от сырья из России. Наблюдаемое в результате этого удорожание топлива уже привело к разгону инфляции и рискует обернуться закрытием ряда немецких производств. Более того, как подсчитали в МВФ, в случае полного прекращения поставок российского газа Германия в течение трёх лет недосчитается почти 5% ВВП. Специалисты не исключают, что ухудшение ситуации в экономике ФРГ спровоцирует волну рецессий по всему Евросоюзу. Тем временем европейские политики не готовы принимать непопулярные антикризисные меры и всё чаще объявляют о решении уйти в отставку.

Настроения бизнеса в Германии ухудшились до рекордно низких уровней за последние два года. Такие данные в понедельник, 25 июля, сообщили в немецком Институте экономических исследований IFO.

Согласно докладу организации, в июле индекс делового климата в ФРГ опустился с 92,2 до 88,6 пункта. В последний раз такой показатель можно было наблюдать в июне 2020-го, когда страна переживала последствия пандемии COVID-19.

Как отмечают специалисты IFO, сейчас пессимизм наблюдается практически во всех отраслях немецкой экономики. В частности, речь идёт о сфере услуг, об обрабатывающей промышленности, о торговле и строительстве.

«Компании ожидают, что в ближайшие месяцы вести бизнес станет гораздо сложнее. Они также в меньшей степени довольны своим текущим положением. Рост цен на энергоносители и угроза дефицита газа давят на экономику. Германия находится на пороге рецессии», — говорится в исследовании.

Похожей оценки придерживаются и экономисты S&P Global. По предварительным подсчётам компании, в июле индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности и сфере услуг в Германии опустился ниже критической отметки 50 пунктов и достиг 48 единиц. Такой уровень свидетельствует о начале экономического спада в стране.

«Получив ранее толчок к росту благодаря ослаблению коронавирусных ограничений, в июле из-за совокупности различных факторов немецкая экономика впервые в 2022 году начала сокращаться… прогнозы по объёмам производства становятся всё более негативными. Неудивительно, что впервые за последние два года ожидания компаний стали отрицательными», — заявил экономист S&P Global Пол Смит.

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Как подсчитали в Евростате, за последние 12 месяцев инфляция в Германии ускорилась примерно в четыре раза — с 2,1 до 8,2% в годовом выражении. Одной из главных причин повышения цен на товары и услуги в стране стали действия немецких властей в сфере энергетики, уверен старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Берлин хочет подстроиться под указания от Еврокомиссии о переходе на зелёную энергетику и одновременно пытается обойтись без российских углеводородов. Эти два фактора ведут к удорожанию бизнес-процессов и жизни населения. Инфляция растёт, потребительский спрос падает, что приводит к ухудшению настроений в экономике. Рецессии, скорее всего, избежать не удастся», — объяснил собеседник RT.

Похожей точки зрения придерживается старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталия Шебалина. По её словам, высокие цены на энергию делают неприбыльной значительную долю немецкой промышленности, а в случае остановки производства экономика ФРГ столкнётся с резким ростом безработицы и банковским кризисом, поскольку закрытые компании больше не смогут обслуживать кредиты.

«На протяжении последних 20 лет экономическая модель Германии строилась на импорте дешёвых углеводородов из России, использовании энергии в промышленном производстве и экспорте произведённых товаров в страны периферии Евросоюза. Как мы видим из последних данных по внешней торговле, показавших первый торговый дефицит за 30 лет, эта модель больше не работает», — добавила Шебалина в разговоре с RT.

Газовый ступор

Одним из ключевых вызовов для немецкой экономики стала нехватка российского газа. В стране уже объявлен режим тревоги в связи с сокращением поставок сырья. На этом фоне Берлин активно призывает граждан и бизнес экономить потребление энергии, чтобы страна могла перенести грядущую зиму.

«Мы переживаем газовый кризис. Отныне газ — дефицитный товар. Цены уже взлетели, и нам следует подготовиться к их дальнейшему повышению. Это повлияет на промышленное производство и станет тяжёлым бременем для многих потребителей», — заявлял глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

Напомним, в июне прокачка газа из России в Германию по «Северному потоку» упала почти в 2,5 раза — до 67 млн куб. м. Как объясняли в «Газпроме», у части газоперекачивающих агрегатов (ГПА) истёк срок службы и они были остановлены. В то же время немецкая компания Siemens не смогла вернуть после ремонта один из турбинных двигателей из-за антироссийских санкций со стороны Канады, что сделало невозможным техническое обслуживание других ГПА.

Изначально в Германии сочли объяснения «Газпрома» надуманными, но позже обратились к Канаде с просьбой привезти оборудование. Хотя против такого решения выступала Украина, Оттава согласилась временно снять часть ограничений с России и отправить турбину. Сейчас между сторонами продолжаются разбирательства вокруг документов по возврату двигателя, но в Кремле ожидают, что в итоге оборудование будет возвращено и установлено.

«У нас есть ещё неполадки с другими агрегатами, о чём тоже компании Siemens хорошо известно. Но, естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдёт прокачка в том объёме, который возможен технологически», — заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь, в «Газпроме» ближе к вечеру сообщили, что по техническим причинам будут вынуждены остановить ещё один газотурбинный двигатель на станции «Портовая». С 27 июля суточная производительность этой компрессорной станции составит до 33 млн куб. м.

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Тем временем в Европе опасаются полного прекращения поставок российского газа. Как заявила 25 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью DPA, сегодня Москва лишь частично экспортирует или вообще не поставляет сырьё в 12 стран объединения. На этом фоне рано или поздно снабжение может полностью остановиться, не исключила глава ЕК.

«Поэтому важно, чтобы все государства-члены сократили объём потребления, чтобы все экономили больше и делились им (газом. — RT) с теми членами, которые сильнее пострадали. Энергетическая солидарность является основным принципом европейских договоров», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

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По её словам, страны ЕС должны сократить потребление природного газа примерно на 15%. Вместе с тем против такой инициативы уже выступили Франция, Италия, Испания, Греция и Португалия.

«В теории этот сценарий возможен, но тогда чиновникам придётся объяснять жителям, почему они должны мёрзнуть зимой. Ряд государств уже отказались следовать рекомендациям Еврокомиссии, и почти наверняка соответствующее предложение будет воспринято в штыки во многих других странах», — рассказал RT специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

Россия, в свою очередь, не заинтересована в прекращении газовых поставок в ЕС, заявил Дмитрий Песков. Впрочем, по его словам, ситуация будет зависеть от дальнейшей санкционной риторики самой Европы.

«Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил — в Еврокомиссии, в европейских столицах, США, — Россия была, есть и остаётся страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность в Европе… С другой стороны, если Европа продолжит свой путь вот этого абсолютного безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ней же, то здесь ситуация будет другая», — подчеркнул представитель Кремля.

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Сейчас, по разным оценкам, экономика Германии зависит от российского газа на 40—55%, и в случае прекращения поставок страна в течение трёх лет может недосчитаться примерно 4,8% ВВП. К такому выводу пришли в Международном валютном фонде.

По словам Владимира Оленченко, замена российского газа сырьём от других поставщиков обойдётся Берлину гораздо дороже. В этом случае немецкому руководству придётся наращивать расходы и ужиматься за счёт населения, а также сокращать дотации другим странам ЕС, считает эксперт.

«На долю ФРГ приходится около 21,5% от ВВП Европейского союза. Бюджет ЕС формируется за счёт стран-участниц, и самый большой взнос делает именно Германия. Поэтому уже сейчас Берлин будет стоять перед дилеммой: по-прежнему отдавать часть своих денег Евросоюзу или обратить на национальные нужды», — добавил Оленченко.

Эффект домино

Отметим, что, помимо Германии, стремительный рост потребительских цен наблюдается в ряде других стран ЕС. На сегодняшний день примерно в половине европейских стран инфляция в годовом выражении превышает 10%, а в некоторых государствах региона (Литве и Эстонии) показатель перевалил за 20%, свидетельствуют данные Евростата.

Ухудшение экономической ситуации в Европе привело к рекордному за последние 20 лет удешевлению евро. Так, в середине июля единая валюта в определённый момент даже стоила дешевле американской — впервые с 2002 года.

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В этих условиях 21 июля Европейский центральный банк впервые за 11 лет решился на повышение процентной ставки — с 0 до 0,5% годовых. По словам экспертов, такие действия ЕЦБ должны сдержать инфляцию и укрепить евро, однако удорожание кредитов может ещё сильнее ослабить экономику Европы. При этом одновременное начало рецессии в Германии рискует распространиться на весь регион, не исключают специалисты.

«Падение немецкого экспорта ослабит курс евро, а это ускорит инфляцию в каждой из стран валютного союза. Единый рынок труда позволит шоку безработицы перейти на другие страны, что сделает повышение ставки ЕЦБ ещё рисковее», — предположила Наталия Шебалина.

Общую ситуацию в экономике Европы усугубляет приближение отопительного сезона, отметил Владимир Оленченко. По его словам, в связи с нехваткой российских энергоресурсов европейским властям придётся принимать ряд непопулярных решений, однако не все политики хотят этим заниматься, что объясняет череду отставок в правительствах стран региона. По мнению Романа Эткинда, текущее положение дел может говорить о начале полноценного политического кризиса.

«Во Франции партия Макрона потеряла большинство, итальянский премьер Марио Драги ушёл в отставку, главу кабмина Британии Бориса Джонсона вынудили отправиться той же дорогой. Также ушли председатели правительств Эстонии и Болгарии, а в СМИ стали появляться вбросы по поводу немецкого канцлера Олафа Шольца. При этом в ряде стран в 2022 и 2023 годах будут проведены ключевые выборы. Так что в плане политической борьбы осень и зима в Европе точно будут жаркими», — заключил Эткинд.