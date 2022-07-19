Стратегическое терпение: как Евросоюз продолжает лоббировать антироссийские санкции в ущерб своей экономике

Евросоюз не снимет санкции с России, если мир на Украине будет заключён на условиях Москвы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, в Европе знали, что рестрикции не будут краткосрочными. При этом он признал, что от антироссийских ограничений страдают и сами жители ЕС. Между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал содружество проявить стратегическое терпение, чтобы дождаться нужного эффекта от санкций. Однако, как отметили в МИД РФ, эффект уже есть, но не тот, которого ожидал Запад, поскольку рестрикции ударили и по нему. Тем не менее главы МИД ЕС согласовали очередной пакет антироссийских мер. По мнению экспертов, в Европе предпочитают закрывать глаза на реальное положение дел, поскольку признание тщетности санкционных усилий не отвечает сложившейся политической конъюнктуре.

Европейский союз не снимет санкции с России, если мирное соглашение между ней и Украиной будет заключено на условиях Москвы. Об этом в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом он отметил, что в Брюсселе с самого начала осознавали вероятность того, что рестрикции придётся сохранять на протяжении длительного времени.

«Они (санкции. — RT) оказывают эффект с каждым днём всё больше и больше… И нам также ясно, что в случае установления навязанного Россией мира ни одна из этих санкций не будет отменена. Для России нет способа обойтись без соглашения с Украиной, которое может быть принято украинцами», — подчеркнул немецкий лидер.

По его словам, Германия и ЕС будут и дальше поддерживать Киев экономическими, гуманитарными и финансовыми мерами, а также поставками оружия, пока тот нуждается в их помощи.

«Мы входим в Европейский союз и в сильный военный альянс с НАТО. И мы действуем в соответствии с твёрдыми убеждениями: из солидарности с Украиной, существование которой находится под угрозой, но также для защиты нашей собственной безопасности», — пояснил Шольц.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

AP

© Markus Schreiber, File

При этом он признал, что последствия украинских событий негативно сказываются, в частности, на жителях Германии. Выражается это прежде всего в высоких ценах на бензин и продукты питания.

Рассуждения Шольца не оставили без внимания читатели немецкого журнала Der Spiegel. Они раскритиковали позицию канцлера по сохранению рестрикций, назвав её «выстрелом себе в голову» и путём к погружению страны в хаос.

Ни шагу назад

Несмотря на значительный ущерб, который антироссийские ограничительные меры наносят самой Европе, ряд европолитиков тем не менее разделяют взгляды немецкого канцлера. Так, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на встречу глав МИД ЕС 18 июля заявил, что якобы никто в Евросоюзе не желает отмены рестрикций, наложенных на Россию.

«Я не вижу ни одной страны, которая бы планировала сделать шаг назад или притормозить. Существует седьмой пакет (санкций. — RT), который готовится, в нём можно ожидать появление новых лиц и предприятий, подпавших под санкции», — приводит его слова ТАСС.

За то, чтобы против Москвы были введены ещё более болезненные ограничения, выступил и глава МИД Австрии Александер Шалленберг, также прибывший на встречу. При этом он признал, что уже существующие рестрикции наносят ущерб и самой Австрии.

«Нам нужны меры, которые затрагивают Россию, и, я думаю, пока нам это удавалось, но конечно, на нас тоже есть влияние. Россия — важный торговый партнёр, и мы для русских — важный торговый партнёр. Россия — важный поставщик природных ресурсов, таких, как нефть и природный газ», — цитирует Шалленберга РИА Новости.

На этом фоне гла́вы МИД стран ЕС согласовали новый список антироссийских санкций. При этом, как уточнил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, он не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей. По его словам, рестрикции вводятся против 48 физических лиц, в том числе одного из вице-премьеров правительства РФ и нескольких региональных лидеров. Министр уточнил, что седьмой по счёту пакет рестрикций будет доработан несколько позднее.

«Цена за независимость»

Между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 17 июля в своём блоге на сайте ЕС призвал страны региона «потерпеть», чтобы дождаться желаемого эффекта от санкций.

«Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для того, чтобы они возымели желаемый эффект, может понадобиться много времени… Война будет долгой, испытание на прочность будет продолжаться. У нас нет другого выбора», — считает дипломат.

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Вместе с тем он признал, что по мере развития конфликта на Украине не только европейцы, но и жители других стран начали задаваться вопросом, работают ли рестрикции, не слишком ли велики их побочные эффекты и действительно ли они наносят ущерб российской экономике.

«Мы не умаляем разные проблемы, которые могут возникнуть, в том числе попытки обойти ограничительные меры, но санкции остаются важным политическим инструментом», — заявил Боррель.

По его мнению, даже если ограничения не изменят траекторию движения России в краткосрочной перспективе, то они якобы должны повлиять на количество ресурсов, которыми страна располагает.

На рассуждения Борреля в тот же день отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своём Telegram-канале она указала ему на то, что эффект от санкций уже есть, однако совсем не тот, на который рассчитывали на Западе.

«Эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдалённых регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — подчеркнула дипломат.

Схожее мнение впоследствии высказал и глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье для газеты «Известия». Он подчеркнул, что Европа, «построенная» Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций.

«(Европа. — RT) опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву (не требуя отчёта о том, кто его потом контролирует и куда оно попадает), освобождая свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа», — заметил министр.

В связи с этим он констатировал, что все разговоры о стратегической автономии Евросоюза являются «не более чем спектаклем», особенно на фоне практического слияния ЕС и НАТО.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана 18 июля заявил, что санкции — это цена за независимость России. Он отметил, что, как и Тегеран, Москва уже давно привыкла к рестрикциям, которые вводились против неё ещё со времён Советского союза.

Люди с флагами РФ

РИА Новости

© Павел Бедняков

«Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет», — констатировал Песков.

«План провалился»

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, заявление Олафа Шольца об условии снятия с России санкций — это проявление его политической ангажированности. Поэтому, утверждает Мартынов, не стоит искать логику между позицией канцлера ФРГ и развитием текущих событий.

«Слова Шольца интерпретируются совершенно однозначно: «Мы санкции с вас никогда не снимем, и если кончится Украина, то мы придумаем другой предлог для их продления», — пояснил в беседе с RT политолог.

Он также выразил убеждённость, что Брюссель на деле не был готов к тому, что Россия выстоит под гнётом ограничений.

«Там полагали, что их «адские» санкции разрушат российскую экономику в течение хотя бы пары месяцев. Это время в ЕС были готовы как-нибудь потерпеть, рассчитывая, что события будут развиваться согласно их плану. Однако план провалился, и теперь в Брюсселе не знают, что делать дальше, поэтому бьются в антироссийской истерике», — говорит Мартынов.

В свою очередь, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков полагает, что санкции, введённые после начала российской спецоперации, ознаменовали собой начало новой холодной войны. И от того, как она завершится, будет зависеть дальнейшее геополитическое устройство мира, считает эксперт.

«Если Запад заключит с Россией мир на её условиях, то это будет означать, что он признал РФ равным себе по силе игроком и что навязываемые им правила не работают в условиях многополярности. Поэтому для Запада это схватка надолго, если не навсегда», — сказал Крутаков в беседе с RT.

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По его мнению, для того чтобы нынешняя ситуация нашла какое-либо разрешение, нужно, чтобы в Европе в руководящих верхушках преобладали национальные, а не глобалистские силы.

«Потому что тот же Шольц — воспитанник глобальной европейской элиты, спонсированной Вашингтоном. Он представитель англосаксонских интересов на территории Германии, как, собственно, и Эммануэль Макрон во Франции. Все местные европейские администрации управляют своими странами, исполняя задачи США. И пока это будет продолжаться, интересы европейцев будут ущемляться в угоду Вашингтону», — уверен аналитик.

В этом отношении санкции против России также являются сугубо американским проектом, направленным не только против РФ, но и в некоторой степени против ЕС, который в последнее время заимел «слишком» тесные связи с Москвой, считает Алексей Мартынов.

«США не заинтересованы в самостоятельном и экономически независимом Евросоюзе. Поэтому нынешние рестрикции спроектированы так, чтобы страны содружества также понесли некоторый ущерб и забыли все разговоры о суверенитете. Однако даже в Вашингтоне не ожидали, что санкции так сильно ударят по ЕС. Ведь там хотели лишь разорвать его связи с РФ, а не получить в перспективе дотационное образование», — резюмировал Мартынов.