Песков назвал санкции платой России и Ирана за свой суверенитет
- РИА Новости
Он отметил, что «ещё со времён Советского Союза против нашей страны вводились различные ограничения» в самых различных областях.
«Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет», — сказал Песков.
Также представитель Кремля вспомнил высказывание «всё, что нас не убивает, делает нас лишь крепче».
- Песков назвал санкции платой России и Ирана за свой суверенитет (Видео: Iran Press)
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что больше всех от бездумных антироссийских санкций страдает Европа, вдобавок опустошая свои арсеналы за счёт поставок оружия на Украину.