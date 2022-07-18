Песков назвал санкции платой России и Ирана за свой суверенитет

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана заявил, что санкции являются той ценой, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет. Отрывок интервью показал телеканал «Россия 24».
Песков назвал санкции платой России и Ирана за свой суверенитет
  • РИА Новости

Он отметил, что «ещё со времён Советского Союза против нашей страны вводились различные ограничения» в самых различных областях. 

«Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет», — сказал Песков.

Также представитель Кремля вспомнил высказывание «всё, что нас не убивает, делает нас лишь крепче».

  • Песков назвал санкции платой России и Ирана за свой суверенитет (Видео: Iran Press)

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что больше всех от бездумных антироссийских санкций страдает Европа, вдобавок опустошая свои арсеналы за счёт поставок оружия на Украину.

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