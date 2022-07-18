Лавров заявил, что Европа больше других страдает от антироссийских санкций

Больше всех от бездумных антироссийских санкций страдает Европа, вдобавок опустошая свои арсеналы за счёт поставок оружия на Украину, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Европа, «построенная» Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву (не требуя отчета о том, кто его потом контролирует и куда оно попадает)», — заявил он в статье для «Известий».

По мнению министра, такие тенденции наряду со слиянием ЕС и НАТО делают разговоры о стратегической автономии Евросоюза не более, чем спектаклем. Он назвал внешнюю политику коллективного Запада «театром одного актёра».

«Причём она (политика. — RT) последовательно ведёт к поиску всё новых театров военных действий», — добавил Лавров.

Глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен ранее в эфире BFMTV назвала неэффективными антироссийские санкции ЕС.

По словам политика, именно рестрикции, направленные против Москвы, являются главной причиной инфляции во Франции.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек отметил, что ни одна страна ЕС в одиночку не справится с энергокризисом.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС перестать жаловаться и платить за санкции.